A Manchester United kétgólos hátrányból fordítva nyert a Southampton vendégeként az angol labdarúgó-bajnokság tizedik fordulójának vasárnapi játéknapján.

Az ezt megelőzően hét mérkőzés óta veretlen Southampton legutóbb 2003 augusztusában tudta házigazdaként legyőzni a Manchester Unitedet, amely sorozatban a nyolcadik idegenbeli sikerét aratta a Premier League-ben, ami új klubcsúcs.

