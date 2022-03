Philippe Coutinho remek szezont fut az Aston Villában, ami alighanem szeretné majd végleg megszerezni a játékost. Most azonban úgy tűnik mégsem lesz olyan könnyű dolga.



A brazilt januárban adta kölcsön a Barcelona az Aston Villának, a 29 éves játékos pedig lenyűgözte új csapatát. A labdarúgóBrassen nyolc meccs alatt négy gólig és három gólpasszig jutott és sok dicséretet kapott erőfeszítéseiért.



Az Aston Villa kölcsönszerződésében kivásárlási opció is szerepel és számos jel utal arra, hogy Coutinho a nyáron végleg elhagyja a katalánokat.



Most viszont a Sport című spanyol lap azt állítja, további angol klubok állnak sorban a támadóért. A legújabb információk szerint az Arsenal és a Tottenham is érdeklődik és nagyon figyelik a játékos helyzetét.



Forrás: fotbolltransfers.com



Borítókép: Facebook.com/Aston Villa