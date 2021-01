A koronavírus-járvány ellenére nyereséggel zárta az előző pénzügyi évet az angol labdarúgó-bajnokság élcsapatai közé tartozó Chelsea.

A londoni klub 32,5 millió fontos (13,2 milliárd forint) pluszt könyvelt el a 2020. június 30-ával zárult egyéves időszakban. A forgalom ugyan az előző évi 446,7 millióról 407,4 millióra csökkent, de jól jövedelmezett a Bajnokok Ligája-szereplés, illetve tekintélyes összegek folytak be játékoseladásból, -kölcsönadásból. Többek között ebben az időszakban érkezett mintegy 100 millió euró a Real Madridnak 2019 nyarán eladott belga Eden Hazard-ért.



A televíziós közvetítések után járó összeg, illetve a meccsbevétel csökkent ugyan, de a rendezési költségekre is kevesebbet kellett fordítani a tervezettnél, mivel tavaly március közepétől három hónapig szünetelt a bajnokság.



"Amint az üzleti világban általában, úgy a Chelsea bevételeire is jelentős hatással volt a pandémia, ugyanakkor a gazdálkodásunk erejét és stabilitását jelzi, hogy társaságunk így is képes volt profitot termelni" - mondta Bruce Buck elnök.

Borítókép: Visionhaus