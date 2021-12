Jürgen Klopp szenvedélyes interjút adott azt követően, hogy a Liverpool drámai tizenegyespárbajban legyőzte a Leicester Cityt.



A Vörösök az első félidőben 3-1-es hátrányba kerültek, de végül büntetőpárbajra mentették a meccset, amelyet megnyerve kvalifikálták magukat az Angol labdarúgó-ligakupa elődöntőjébe.



A Leicester City álomszerűen kezdett és Jamie Vardy találataival már a 13. percben kétgólos előnybe került. A 19. percben aztán Alex Oxlade-Chamberlain csökkentette a liverpooli hátrányt, de James Maddison ezt követően egy távoli lövéssel 3-1-re alakította az állást. A 68. percben aztán Diogo Jota szerzett gólt, majd a ráadásban Takumi Minamino szerezte meg a drámai egyenlítő találatot.

A büntetőkben végül a hazaiak bizonyultak jobbnak, így ők jutottak tovább. A Liverpool vezetőedzője, Jürgen Klopp ezt követően jogosan volt büszke „fiaira” és nagyon hálás volt a szurkolóiknak is, aminek hangot is adott.



A német tréner, aki 2015 októberében váltotta Brendan Rodgerst a Liverpool élén, az mérkőzés utáni interjúban azt mondta, hogy hamarabb igazolt volna az Anfieldre, ha tudta volna, milyen különleges a klub.



„Nem tudom, hogy mennyit jelentünk a Liverpool-szurkolóknak az életük más dolgaihoz képest, de ez egy nagy érték” – mondta Klopp.

“This club is so special. Honestly, I love it so much, it’s unbelievable. If I’d known how good this club is, how much we mean to each other, I’d have come here much earlier.”



Great, this. br> pic.twitter.com/0uS5Taoudw