A Manchester United sztárja, Bruno Fernandes meglepte azt a kitartó rajongóját, aki 300 napon keresztül üzenetet küldött neki.



A Manchester United egyik drukkere azzal próbálta meg felhívni magára a figyelmet, hogy minden nap hagyott egy Twitter-üzenetet a klub játékosának, Bruno Fernandesnek. Az említett szurkoló lendülete alaposan kitartott, így 300 napig ostromolta kedvencét.

After 300 days of tweeting me I finally managed to speak to Blessed… I think he was surprised pic.twitter.com/3Y5qUEUkNy