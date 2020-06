A Daily Mirror összeállított egy listát a Premier League legnagyobb labdarúgóiból és rangsorolta őket.

A Manchester United ikonja, Ryan Giggs trófeákban gazdag 24 évet töltött az Old Traffordon. Ez idő alatt a 46 éves walesi sztár 13 alkalommal nyerte meg csapatával az angol bajnokságot, illetve két Bajnokok Ligáját, négy FA-kupát és három Ligakupát is bezsebelt a Vörös Ördögökkel.



Éppen ezért talán nem véletlen, hogy a Daily Mirror által összeállított lista élén a Manchester United legendája, Ryan Giggs áll. Az angol újság szerint Giggs már a trófeagyűjteménye alapján is megérdemelné az elismerést, ugyanakkor hozzátették, hogy a walesi válogatott szövetségi kapitányának hírneve összeforrt a Manchester United sikereinek fogalmával.





(Kép: Neal Simpson/EMPICS via Getty Images)



Az Arsenal korábbi klasszisa, Thierry Henry végzett a másik helyen. A francia támadót tartják a Premier League egyik legjobb csatárának. Henry 1999 és 2007 között három bajnoki címet és két FA-kupát nyert, valamint 226 gólt szerzett az ágyúsoknál, amivel klubrekordernek számít. A Mirror odáig ment, hogy a 42 éves franciát tartja a valaha volt legjobb külföldi igazolásnak a PL-ben.



(Kép: Alex Livesey/Getty Images)



A dobogó alsó fokára pedig a United egykori szupersztárja, Cristiano Ronaldo fért fel. A Mirror kijelentette, hogy az ötszörös aranylabdás labdarúgó a Premier League-ben vált igazán naggyá. "A Juventus 35 éves klasszisának teljesítménye és Angliában elért hatása bizonyíték rá, hogy örökké legendaként fognak rá emlékezni az Old Traffordon" - állítja a kiadvány.

Íme, az angol Mirror által összeállított lista minden idők tíz legjobb Premier League játékosáról.



10. Frank Lampard





(Kép: Darren Walsh/Chelsea FC via Getty Images)



9. Sergio Agüero



(Kép: Tom Flathers/Manchester City FC via Getty Images)

8. Wayne Rooney



(Kép: Neal Simpson - PA Images via Getty Images)

7. Alan Shearer



(Kép: Steve Morton/EMPICS via Getty Images)

6. Paul Scholes



(Kép: David Davies - PA Images/PA Images via Getty Images)



5. Eric Cantona



(Kép: Neal Simpson/EMPICS via Getty Images)

4. Roy Keane



(Kép: Neal Simpson/EMPICS via Getty Images)

3. Cristiano Ronaldo



(Kép: Matthew Peters/Manchester United via Getty Images)



2. Thierry Henry



(Kép: David Price/Arsenal FC via Getty Images)

1. Ryan Giggs



(Kép: Matthew Peters/Manchester United via Getty Images)

Érdekesség egyébként, hogy a tíz felsorolt labdarúgóból hat a Manchester United egykori játékosa. Tény és való, hogy mindegyik legendás játékos volt, és van helyük a legnagyobbak között, de azért akad pár játékos, akit hiányolunk a listáról, például a Liverpool ikonját, Steven Gerrardot.



Forrás: sportbible

Borítókép: sportbible