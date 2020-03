Az Angol Labdarúgó Liga (EFL) pénteken úgy döntött, hogy április 3-ig szüneteltet minden professzionális bajnokságot a koronavírus-járvány miatt.

Az EFL a bejelentéssel együtt közölte, hogy a lépést azután tették meg, miután több klub is jelentett koronavírusos fertőzöttet.



"A szüneteltetés a Premier League mellett a másod-, harmad- és negyedosztály mérkőzéseire, valamint a korosztályos találkozókra is vonatkozik" - írta közleményében a labdarúgóliga.



Hozzátette, "a döntést nem volt könnyű meghozni, de az EFL-nek az a feladata, hogy mindenekelőtt a játékosok, a szakmai stábok és a szurkolók egészségét tartsa szem előtt, figyelembe véve a kormányzat intézkedéseit a járvány megfékezésére".



Korábban az Arsenal vezetőedzőjénél, Mikel Artetánál, valamint a Chelsea támadójátékosánál, Callum James Hudson-Odoinál diagnosztizálták a betegséget. A Manchester City védője, Benjamin Mendy is önkéntesen karanténba vonult, miután az egyik hozzátartozója a koronavírus tüneteivel kórházba került. Ezután az Everton labdarúgóklub jelentette be péntek délelőtt, hogy minden tagja önkéntes karanténba vonul, mert az egyik játékos koronavírusos tüneteket produkált.



