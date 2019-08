A Premier League átigazolási ablaka a tegnapi nappal véget ért, és a bajnoki versenyfutás el is kezdődik, miközben az edzőknek már biztosan végleges keret áll rendelkezésükre.

A kérdések még mindig ott vannak. Elég jól erősítettek az üldözők, hogy beérjék a Manchester City-t? A kiscsapatok túl tudják élni az idényt? De talán a legfontosabb: Beválnak új csapatukban a szerződtetett játékosok?

Ez nemsokára kiderül, de addig is lássunk 5 játékost, aki rendkívül nagy valószínűséggel fellendíti saját csapatát.

5. Pablo Fornals (West Ham)

A West Ham nagyon okosan próbálta tovább építeni csapatát, és ezért mindössze 24 millió fontot fizetett, ami a mostani piacon szinte semmi.

Fornals az elmúlt szezonban kissé visszaesett, de ez mit sem változtat azon, hogy hatalmas fenyegetést jelentett az ellenfelek védelmére mind a Villarreal, mind a Málaga támadószekciójában.

Az alacsony ára azt is jelenti, hogy lényegében nem is kell sokat tennie, hogy visszafizesse a West Ham beléfektetett hitét, ráadásul ha felkeltené egy top csapat figyelmét is, megsokszorozhatnák az árát.

Kicsi a valószínűsége, hogy ezzel az árral bukásnak lehessen nézni az ő szerződtetését.

4. Kieran Tierney (Arsenal)



Az Arsenalnak sürgősen meg kellett erősíteni a védelmét, de az utolsó napig tartott, hogy ezt meg is tegyék. Tierney-re viszont nagyvalószínűséggel megérte várni. Stabilan teljesített a Celticnél. Szinte már most kimondhatjuk, jól dolgoztak az Ágyúsoknál, hogy megszerezték a Skót bekket, és tették mindezt csak 25 millióból.

A Celtic trénere, Neil Lennon Aaron Wan-Bissaka (Manchester United) 50 milliós vételárát emlegette a játékos kapcsán, így hogy az Ágyúsok csak a felét fizették balhátvéd problémájuk megoldására, szinte rablásnak tűnik manőverezésük.

3. Rodri (Manchester City)

Hogyan is lehetne egy hazai triplázást elérő csapatot fejleszteni? Pep Guardiolának természetesen erre is meg volt a terve, és megszerzett egy olyan játékost, akinek a posztjára régen érkezett klasszis a manchesteri kékekhez.

Fernandinho már 34 éves, és a City eddig nem igazán tudta pótolni a brazilt, amikor sérülés vagy egyéb miatt nem volt bevethető. Ez viszont már nem lehet probléma Rodri érkezésével.

A korábbi Atlético Madrid középpályás tökéletes utódnak látszik Fernandinhot követően, sőt, talán már most jobb. A Liverpool elleni Community Shielden máris lenyűgözően teljesített.

2. Tanguy Ndombélé (Tottenham)

A Tottenham az elmúlt szezonban egyetlen átigazolást sem jelenthetett be, de most nyáron az egyik legjobbat lépték meg Ndombélé megszerzésével.

A Spurs nem volt eleresztve középpályásokkal, ami még aggasztóbb volt, mit a City problémái. Például Victor Wanyamát a semmiből kellett nevezni Moussa Sissoko mellé egy-két Bajnokok Ligája meccsre.

Most Ndombélével, Sissokoval és Harry Winksszel az egyik legdominánsabb középpályát alakíthatták ki.

1. Moise Kean (Everton)

Az Everton igazolását a Juventustól már akkor is rablásként aposztrofáltuk, amikor az első hírek kijöttek a váltásról, hiszen a Juventusban remek pillanatai voltak a fiatal tehetségnek.

A 19 éves játékos hat gólt szerzett a Juvénál csak márciustól, és kétszer betalált az olasz válogatottban is, ezzel pedig gyorsan sztárrá vált.

Miután az Everton számos kreatív játékost szerzett, Kean szinte biztosan sikertörténet lesz a Goodison Parkban, és végre pótolhatja Romelu Lukakut a támadósorban.

Az összeas igazolás, akik közül szemezgettünk (csak az érkezők):

Arsenal

Gabriel Martinelli (Ituano)

Dani Ceballos (Real Madrid)

William Saliba (Saint-Etienne)

Nicolas Pepe (Lille)

Kieran Tierney (Celtic)

David Luis (Chelsea) Aston Villa

Jota (Birmingham)

Anwar El Ghazi (Lille)

Wesley (Club Brugge)

Kortney Hause (Wolves)

Matt Targett (Southampton)

Tyrone Mings (AFC Bournemouth)

Ezri Konsa (Brentford)

Bjorn Engels (Stade Reims)

Trezeguet (Kasimpasa)

Douglas Luiz (Man City)

Tom Heaton (Burnley)

Marvelous Nakamba (Club Brugge) AFC Bournemouth

Lloyd Kelly (Bristol City)

Jack Stacey (Luton Town)

Philip Billing (Huddersfield Town)

Arnaut Danjuma (Club Brugge)

Harry Wilson (Liverpool) Brighton & Hove Albion

Matt Clarke (Portsmouth)

Leandro Trossard (Genk)

Taylor Richards (Man City)

Lewis Freestone

Adam Webster (Bristol City)

Neal Maupay (Brentford)

Romaric Yapi (PSG)

Aaron Mooy (Huddersfield Town) Burnley

Erik Pieters (Stoke City)

Joel Senior (Curzon Ashton)

Jay Rodriguez (West Bromwich Albion)

Ryan Cooney (Bury)

Adan Phillips

Bailey Peacock-Farrell (Leeds United)

Danny Drinkwater (Chelsea)

Chelsea

Mateo Kovacic (Real Madrid) Crystal Palace

Stephen Henderson

Jordan Ayew (Swansea City)

Gary Cahill

Victor Camarasa (Real Betis)

James McCarthy (Everton) Everton

Jonas Lossl (Huddersfield Town)

Andre Gomes (Barcelona)

Fabian Delph (Man City)

Jean-Philippe Gbamin (Mainz)

Moise Kean (Juventus)

Djibril Sidibe (Monaco)

Alex Iwobi (Arsenal) Leicester City

James Justin (Luton Town)

Ayoze Perez (Newcastle United)

Vontae Daley-Campbell (Arsenal)

George Hirst (OH Leuvens)

Ali Reghba (Bohemians)

Youri Tielemans (Monaco)

Mitchell Clark Liverpool

Sepp van den Berg (PEC Zwolle)

Harvey Elliott (Fulham)

Adrian Manchester City

Angelino (PSV Eindhoven)

Rodri (Atletico Madrid)

Joao Cancelo (Juventus)

Scott Carson (Derby County) Manchester United

Daniel James (Swansea City)

Aaron Wan-Bissaka (Crystal Palace)

Harry Maguire (Leicester City) Newcastle United

Joelinton (Hoffenheim)

Kyle Scott

Jake Turner (Bolton Wanderers)

Jetro Willems (Eintracht Frankfurt)

Allan Saint-Maximin (Nice)

Emil Krafth (Amiens)

Andy Carroll Norwich City

Patrick Roberts (Man City)

Daniel Adshead (Rochdale)

Josip Drmic (Borussia Monchengladbach)

Archie Mair (Aberdeen)

Rob Nizet (Anderlecht)

Rocky Bushiri (K.V. Oostende)

Aidan Fitzpatrick (Partick Thistle)

Ralf Fahrmann (Schalke)

Charlie Gilmour (Arsenal)

Sam Byram (West Ham)

Reece McAlear (Motherwell)

Ibrahim Amadou (Sevilla) Sheffield United

Luke Freeman (QPR)

Phil Jagielka (Everton)

Callum Robinson (Preston)

Ravel Morrison

Lys Mousset (AFC Bournemouth)

Ben Osborn (Nottingham Forest)

Dean Henderson (Manchester United)

Oli McBurnie (Swansea City)

Michael Verrips Southampton

Moussa Djenepo (Standard Liege)

Che Adams (Birmingham City)

Danny Ings (Liverpool)

Tommy Scott (Yeovil Town) Tottenham Hotspur

Kion Etete (Notts County)

Jack Clarke (Leeds)

Tanguy Ndombele (Lyon)

Giovani Lo Celso (Real Betis)

Ryan Sessegnon (Fulham) Watford

Bayli Spencer-Adams

Craig Dawson (West Brom)

Tom Dele-Bashiru

Mason Barrett (West Ham)

Callum Whelan

Danny Welbeck

Ismaila Sarr (Rennes) West Ham United

Roberto (Espanyol)

David Martin (Millwall)

Pablo Fornals (Villarreal)

Sebastien Haller (Eintracht Frankfurt)

Goncalo Cardoso (Boavista)

Albian Ajeti (FC Basel) Wolverhampton Wanderers

Raul Jimenez (Benfica)

Hong (Yeovil Town)

Raphael Nya (PSG)

Leander Dendoncker (Anderlecht)

Tsun Dai (Oxford United)

Jesus Vallejo (Real Madrid)

Patrick Cutrone (AC Milan)

Flavio Cristovao

Pedro Neto (Braga)

Bruno Jordao (Braga)

Renat Dadashov (Estoril)

Fotó: Tony McArdle/Everton FC via Getty Images