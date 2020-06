Menedzsernek lenni a Premier League-ben alighanem nem a leghálásabb feladat, hiszen számtalan tréner bicskája törött már bele a szigetországi edzősködésbe.



Az 1992-ben útjára indult Premier League-ről azt tartják, hogy a világ legerősebb bajnoksága, és ezt bizony számos edző a saját bőrén tapasztalta.



Arsene Wenger és Sir Alex Ferguson két legendás menedzser, akik olyan sikereket értek el hosszú pályafutásuk során a PL-ben, amit nagy valószínűséggel nem mostanában fognak megismételni. A francia és a skót tréner bizony magasra tették a mércét a ködös Albionban, elég csak azokra az edzőkre gondolni, akik az elmúlt években a nyomdokaikba próbáltak lépni, de valamilyen oknál fogva egytől egyig kudarcot vallottak.



Manchester United és az Arsenal is viszonylag hamar megvált David Moyestól, illetve Unai Emerytől, annak ellenére, hogy elődeik meglehetősen sok időt kaptak. Bár tudjuk, a mai labdarúgásban eredménykényszer van.



Talán emiatt is látni olykor olyan edzőkeringőt, mint amilyet Watfordban lehetett tapasztalni a szezonban. Ugyanis mindössze 85 nap után menesztette Quique Sánchez Florest a Premier League-ben szereplő Watford, amely előtte négy fordulót követően köszönte meg Javi Gracia munkáját. A lódarazsak Nigel Pearson személyében az idény harmadik vezetőedzőjét nevezték ki decemberben.

Vagy ott van a Crystal Palace, amely négy meccset adott Frank de Boernek a 2017/18-as szezonban. A holland tréner mindössze 77 napot töltött az együttes kispadján, ezzel negatív rekordot állított fel a Premier League történetében.





A Daily Mail úgy döntött, hogy a statisztikák alapján összeállít egy listát a Premier League történetének legrosszabb menedzsereiről, csapatokra lebontva. Az említett Frank de Boer irányításával ugyan borzalmasan kezdett a Crystal, de mivel csupán négy meccsen dirigált a holland, ezért nem kerülhetett fel a listára. Olyan edzők jöhettek csak szóba, akik minimum 10 alkalommal ültek csapatuk kispadján.



Lássuk kik voltak a legrosszabb menedzserek a Premeir League-ben 1992 óta!



A táblázatból jól látszik, hogy Ole Gunnar Solskjaer két csapatnál is kiérdemelte a legrosszabb statisztikával rendelkező vezetőedző címet. Jelenlegi együttese, a Manchester United mellett a Cardiff City edzőjeként sem alkotott túl fényes karriert. Bár a nemzetközi sajtó olykor hajlamos elfelejteni, hogy a norvég menedzser hosszú távú projektben gondolkodik a Vörös Ördögöknél, az pedig idő mire a fiatalok beérnek. A 2019/20-as szezonban is eltartott egy darabig, mire formába lendült a csapat, ugyanakkor azt is meg kell említeni, hogy a United remek formában volt a szünet előtt, hiszen 11 mérkőzés óta tartó veretlenségi sorozatot állított fel.



Természetesen ezek csak számok, a statisztika pedig nem mindig tükrözi kellően a valóságot, ezért vagyunk kíváncsiak az Ön véleményére.

