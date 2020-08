A hajléktalanság küzdelmeitől egészen az Álmok Színházáig jutott Bébé, akit 2010-ben igazolt le a Manchester Unitedbe, azonban sokkal boldogabb volt, amikor távozhatott.



Tíz éve hatalmas meglepetésre, 7.4 millió fontért igazolta le a United Bébét, aki azt megelőzően a portugál harmadosztályban rúgta a bőrt.



Az üzlettel kapcsolatban érdekesség, hogy Sir Alex Ferguson úgy igazolta le a korábbi hajléktalanválogatott csatárt, hogy azt megelőzően soha nem látta őt futballozni. Az üzlet azonban megköttetett és a fiatal jobbszélső jövedelmező szerződést írt alá a világ egyik legnagyobb labdarúgócsapatánál, óriási pénzeket keresett.



(Kép: John Peters/Manchester United via Getty Images)



Az ismeretlen játékos a szerződés megkötésekor 500 ezer fontot kapott, azonban ezt az angolok öt részletben fizették ki. Emellett jelentős bónuszokat kapott, többek között a Premier League, a Bajnokok Ligája és különböző kupasorozatok versenydíjaiból.



Azonban a dolgok nem alakultak a terv szerint. Ugyanis az Álmok Színházában csupán rövid ideig tartott számára a varázslat, mindössze két mérkőzést játszott a felnőtt csapatban. Majd 2010 és 2014 között többször is kölcsönben szerepelt, megfordult a török Besiktas, a portugál Rio Ave és a Pacos de Ferreira csapatában is.

CONFIRMED: Bebe has joined Benfica in a deal worth up to €3million. #mufc has the right to 50% of any sell-on fee. pic.twitter.com/AHvzLS7kmO