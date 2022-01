Norwich City 3-0-ra győzött a Watford otthonában az angol labdarúgó-bajnokság 23. fordulójának pénteki nyitómérkőzésén.

A gól nélküli első felvonást követően a vendégek első és második gólját a 21 éves amerikai támadó, Joshua Sargent szerezte. A házigazdák a 78. perctől - Emmanuel Dennis kiállítását követően - emberhátrányban játszottak.



A kiesés elől menekülő két együttes helyet cserélt egymással a tabellán.

Kickstart your weekend with the highlights from last night #NCFC | #WATNOR pic.twitter.com/Z4sSZURlsj