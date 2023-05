2021 októberében a Newcastle tulajdonjogát megvásárolta egy arab sejk, így a szarkák „megszámlálhatatlan” pénzhez jutottak.



Ennek ellenére a klub nem igazol világsztárokat, Eddie Howe pedig arról beszélt, hogy ennek mi az oka.

„Pénzügyi szempontból nem kivitelezhető. Ők a világ legjobbjai, így a fizetésük és az átigazolási díjuk jóval magasabb, mint amennyit mi egy játékosért ki tudunk vagy ki akarunk adni.”

Szinte napi szinten merülnek fel olyan pletykák, amelyek Ronaldót, Messit vagy épp Neymart a Newcastle-el boronálják össze, ők azonban teljesen más stratégia mentén építkeznek.

In the past 24 hours, Newcastle United have been linked with Ronaldo, Messi and Neymar.



Unlikely we'll see any of them in a Black and White shirt next season but doesn't it make better reading than not being able to afford 750K for a Hamza Choudhury loan fee?!



#NUFC pic.twitter.com/t6XN5kebZE