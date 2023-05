Nem született gól a hétfő esti Newcastle – Leicester City bajnoki meccsen, de született helyette más. A tavaly még kiesés elkerüléséért küzdő szarkák az egy ponttal biztosították jövő évi szereplésüket a Bajnokok Ligájában, amivel ha nem is reprodukálták a rókák 2016-os aranyérmének csodáját, de mindenképp sikersztoriról beszélhetünk.

Eddie Howe, a hazaiak menedzsere boldogan és büszkén értékelt a lefújást követően.

„Ez egy nagy megkönnyebbülés, egy csodálatos este, láthatjuk mit jelent a szurkolóknak, amit elértünk” – mondta a Sky Sports-nak.

„A célunk nem a top négy volt, persze mindig reménykedik az ember, de nem éreztük késznek magunkat rá. Egy olyan szezont szerettünk volna, ahol nincsenek kiesési gondjaink. A srácok hozzáállása és mentalitása hihetetlen volt.”

Az angol szakember ugyanakkor figyelmeztette a fanatikusokat arra is, hogy ne legyenek túlzó elvárásaik az átigazolási szezont illetően.

„Nagyon kicsi a merítési lehetőségünk igazolások terén. Valószínűleg ez lesz a legkeményebb átigazolási ablakunk.”

Mindez azért is lehet érdekes, mert az elmúlt időszakban Szoboszlai Dominik neve volt emlegetve az egyik legfőbb célpontként a középpálya megerősítésére, a Bajnokok Ligája kvalifikációval pedig nem csak anyagi szempontból járhat jobban az egyesület, de a magyar válogatott kapitánya is vonzóbb célpontként tekinthet az angol klubra, mely ugyan tudatosan építkezik, hosszútávú céljai épp annyira ambiciózusnak látszanak, mint amilyenek azok a Manchester City esetében is voltak nagyjából tíz évvel ezelőtt.

A jelenleg RB Leipzig-nél rendszeresen kezdő, kitűnő szezont produkáló Szoboszlai rendszerint elhessegeti a jövőjével kapcsolatos kérdéseket, de legalábbis annyit egyértelműen sosem jelentett ki, hogy marad Németországban, míg ügynöke azt mondta, bármi megtörténhet.

