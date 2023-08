A Daily Mail jelentése szerint a rendőröket egy newcastle-i incidenshez riasztották vasárnap a hajnali órákban.



A lap szerint egy férfiakból álló banda megtámadta a Newcastle csapatkapitányát, Jamal Lascellest, aki öccsével és egy barátjával egy szórakozóhelyről távozott.

A jelentés szerint a játékost azzal is megfenyegették, hogy agyonlövik, öccsét pedig torkon is könyökölték.

Állítólag a banda egy üveg vodkát is hajított a játékos felé, ami épphogy elkerülte annak fejét. A banda megtámadta a védőt és több helyen is megütötték.

Lascalles sikeresen földre juttatta egyikőjüket, de testvérét vérző sebbel látták el, barátja pedig eszméletlen állapotba került.

A rendőrök kiérkezése előtt a támadók elmenekültek, az esetről felvétel is készült. Figyelem, a nyugalom megzavarására alkalmas képsorok következnek!

#NUFC club-captain Jamal Lascelles caught in a devastating brawl Sunday evening. The star defender is video’d wearing a black T-shirt and green gilet.



NUFC have refused to comment on this. pic.twitter.com/KDPmJ99wfU