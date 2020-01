Tom Pope hat hónappal ezelőtt közösségi oldalán jelezte, hogy ő bizony gólt szerezne egy Manchester City elleni mérkőzésen, ha John Stones védekezne ellene.



A sors úgy hozta, hogy a negyedosztályú Port Vale a Manchester Cityvel került össze az FA kupában.



Így Popenak lehetősége adódott, hogy bizonyítson Stones ellen. Számítása hamar bejött, mert a 35. percben az ő góljával egyenlített a Port Vale.



A mérkőzést végül 4-1-re a Manchester City nyerte meg.

62 Likes, 0 Comments - FC90 (@f.c_90) on Instagram: "Tom Pope has just scored against John Stone and Manchester City...A man of his word #portvale..."