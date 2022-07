A Napoli komolyan érdeklődik Neto iránt, de időközben a Fulham is elgondolkozott a Barcelona kapus szerződtetésén, mivel nehezen tudnak megegyezni az Arsenallal Bernd Leno ügyében.

A Fulham visszatért a Premier League-be, és egy új, első számú kapust szeretne szerződtetni a következő szezonra. Nem titok, hogy Bernd Leno az egyik kiszemeltjük, amit már meg is erősítettek korábban. A Fulhamnek azonban nem sikerült megegyeznie az Arsenallal a német kapus áráról. Az átigazolási szakértő, Fabrizio Romano szerint a tárgyalások folytatódnak.

Fulham are working on new goalkeeper. Talks ongoing with Arsenal for Leno but still no full agreement on the fee - that's why there are also discussions with Barcelona for Neto #FulhamFC



Fulham, in strong position as they feel they're alone in the race for both goalkeepers.