Külföldi lapértesülések szerint a Manchester United több játékosa is csalódott, amiért a klub vezetősége „nem harcolt a végsőkig” azért, hogy megerősítse a keretet a nyáron.

Az angol rekordbajnok alaposan belehúzott az átigazolások terén a nyári mercato utolsó napján, hiszen négy játékost is szerződtetett, köztük Edinson Cavani és Alex Telles is alá irt. Korábban pedig az Ajaxtól megszerezték a holland válogatott középpályást, Donny van de Beeket.



Ettől függetlenül a The Athletic arról számolt be, hogy több játékos is kiakadt csapaton belül, és úgy érzik, hogy a klub vezetősége „nem tett meg mindent” azért, hogy megerősítsék Ole Gunnar Solskjaer csapatát. Tény, hogy a szerződtetett játékosok közül egy sem volt Solskjaer listáján, így inkább tűnhet úgy, hogy a Manchester United labdarúgócsapatának ügyvezető alelnöke, Ed Woodward csak kétségbeesetten szórta a pénzt, akárcsak az elmúlt években.



Ez pedig alátámasztja a kifakadt játékosok azon állítását, miszerint a klub játékospolitikája cseppet sem volt következetes.



A lap azt írja, hogy a labdarúgók erősen kritizálták az együttes átigazolási stratégiáját, amelyet a Liverpooléval hasonlították össze, ugyanis Jürgen Klopp és Michael Edwards együtt közösen dolgozott azért, hogy Thiago Alcantarát megszerezhessék a Bayern Münchentől.



Ezzel szemben a Unitedet számtalan sztárral és tehetséggel összeboronálták a nyáron, mégis a legtöbb esetben kudarcot vallottak. Elég csak Jadon Sancho, Thiago Alcantara, Gareth Bale, Ousmane Dembélé, vagy Sergio Reguilón nevét említeni.



A The Athletic forrása szerint a játékosok csalódottak, és kilátástalanok. Úgy érzik, „elveszett a lehetőségük”, hogy az előző szezon végi lendületükre építsenek, és szerintük óriási hátrányba kerültek a riválisokkal szemben, akik rendre jól erősítettek a nyáron.

