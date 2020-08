Négy évvel meghosszabbította szerződését a Leicester City labdarúgócsapatánál James Maddison, az angol válogatott középpályása.

A 23 esztendős futballista a Premier League legutóbbi kiírásában ötödik klub bejelentése szerint 2024-ig írt alá.



Ennek a bejelentésnek valószínűleg a Manchester Unitednél és a Chelsea-nél kevésbé örülnek, ugyanis korábban az angol játékost mindkét csapat szerette volna leigazolni.



Maddison 2018 júniusában a Norwich Citytől igazolt Leicesterbe, első idényében az év legjobb fiatal játékosának választották a klubnál, tavaly novemberben pedig a válogatottban is bemutatkozhatott.

"Minden egyes percet élvezek, mióta a Leicester Cityhez szerződtem. Hihetetlen szurkolóink vannak, és fantasztikus játékosok alkotják a keretünket, akiknek eltökélt szándéka, hogy megmutassák Európában és a Premier League-ben is, hogy mire vagyunk képesek együtt." - nyilatkozta Maddison a klub honlapjának.

