Egy sportjogász szerint elképzelhető, hogy interjúja után a Manchester United felbontja Cristiano Ronaldo szerződését és megakadályozza, hogy más csapathoz csatlakozzon.



A portugál klasszis nemrég Piers Morgannek adott egy interjút, amiben keményen bírálta a csapatot. A játékos elárulta, hogy nem hajlandó tisztelni a klub vezetőedzőjét, Erik ten Hagot, majd arról is beszél, szerinte a klub szándékosan akar belőle feketebárányt csinálni.

Az ötszörös aranylabdás azt is kifejtette továbbá, hogy a csapat nem volt túl empatikus vele, amikor nyáron körházba került a gyermeke.

Azt is kiemelte az előző edzőről, Ralf Rangnickról azt sem tudja kicsoda.







Az említett interjú alighanem Ronaldo manchesteri karrierjének végét jelenti, ám egy sportjogász szerint nem csak jelenlegi helyét vesztheti el a játékos. David Seligman egy azóta törölt tweetben azt állította, hogy a Manchester United felbonthatja Ronaldo szerződését, és megakadályozhatja, hogy egy másik csapathoz csatlakozzon.



Ez akkor lehetséges, ha úgy érzik, hogy kapcsolatuk a játékossal javíthatatlan, és a játékos megsértette a szerződés feltételeit.



Az Express.co.uk szerint Seligman a Twitteren ezt írta:



„A Manchester Unitednek valószínűleg oka lenne felbontani Ronaldo szerződését. Ez a hallgatólagos bizalmi kötelezettség, valamint a klub hírnevének megrontására vonatkozó kifejezett feltételek lényeges megsértése. A FIFA szabályai a játékosok regisztrációjával kapcsolatban nem olyan egyszerűek. A United felmondhatja a szerződést, de kárpótlás céljából megtarthatja a játékos regisztrációját, ha a felmondást Ronaldo magatartása okozza.”

Borítókép: David S. Bustamante/Soccrates/Getty Images