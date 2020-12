Az idegenben hónapok óta remeklő, a tabella harmadik helyén álló Manchester United a második Leicester City otthonában folytathatja menetelését az angol labdarúgó-bajnokságban, amelynek 15. fordulóját szombaton és vasárnap rendezik.

Ole Gunnar Solskjaer vezetőedző csapata január 19-én 2-0-ra kikapott a Liverpool FC otthonában, azóta bajnoki, Ligakupa- és FA Kupa-találkozót sem veszített idegenben, remek sorozata már húsz mérkőzést számlál. Ráadásul mindezt úgy érte el, hogy a kapott gól nélkül lehozott meccseken kívül minden alkalommal az ellenfele szerzett vezetést.



Ebben az időszakban a Leicester City mérlege hazai pályán nyolc győzelem, két döntetlen és nyolc vereség, vagyis a jelenlegi forma alapján egyértelműen a vendégek számítanak a meccs esélyesének a Boxing Day-en, az angol bajnokság hagyományos, december 26-i játéknapján.



A norvég vezetőedző ennek kapcsán úgy fogalmazott, minden meccs előtt csak a győzelemre gondol, vagyis nem igazán számít, hogy otthon szerepelnek, vagy idegenben.



"A Leicesterrel szoros meccseket szoktunk játszani, hiszen nagyon jó csapatról van szó, amelyet remek edző irányít. Élvezettel nézem a játékukat, amióta Brendan Rodgers vezeti őket. Mi egyre jobbak vagyunk, és a srácok tudják, mit akarok látni tőlük" - nyilatkozta Solskjaer.



Hozzátette, ennek ellenére csapatként muszáj mérkőzésről mérkőzésre fejlődniük, mert csak így érhetnek el kiemelkedő eredményt a szezon végén. Hangsúlyozta, nem kellene hagyniuk, hogy a Leicester szerezzen vezetést, mert túlságosan jó csapat ahhoz, hogy ezt ne használja ki.



A Leicester legutóbb 2014 szeptemberében tudta legyőzni a Manchester Unitedet, azóta három döntetlen mellett kilenc alkalommal kikapott tőle.



A 15. forduló legjelentősebb hagyományokkal rendelkező párosítása az Arsenal és a Chelsea mérkőzése lesz. A két londoni együttes 1907-ben találkozott először, és a szombat esti lesz a 202. egymás elleni meccsük, ami azonban az Arsenal gyengélkedése miatt nem nevezhető rangadónak.



A Chelse az Arsenallal találkozik.

Fotó: Chris Lee - Chelsea FC/Chelsea FC via Getty Images



A címvédő Liverpool vasárnap délután a kiesőhelyen álló West Bromwich Albiont fogadja.



A brit labdarúgásban a Boxing Day a legenda szerint azért vált hagyománnyá, mert az első világháború idején, 1914-ben angol és német katonák Belgiumban letették a fegyvereiket és barátságos focimeccset játszottak egymással. A mai napig nem tudták hitelt érdemlően bizonyítani, hogy valóban így történt-e, ennek ellenére az Angol Labdarúgó Szövetség (FA) hat esztendővel ezelőtt ünnepélyes emlékmérkőzést rendezett a századik évforduló alkalmából.



A bajnoki meccseken eredetileg helyi riválisok találkoztak ezen a napon, hogy a csapatoknak és a szurkolóknak ne kelljen sokat utazniuk az ünnepen.



Az elmúlt évtizedben a Premier League számos külföldi játékosa fejezte ki nemtetszését a tradíció miatt, hiszen számukra szokatlan, hogy nem tölthetik a karácsonyt családi körben. Többen azért is javasolták a téli szünet bevezetését, hogy a fáradt futballisták frissek legyenek a szezon második felére.



A hagyomány azonban megingathatatlannak tűnik, mert a Boxing Day-meccsek korábban igazi ünnepet jelentenek a szurkolóknak. Amikor nyáron megtörténik a sorsolás, a rajongók arra kíváncsiak, kedvenceik kivel játszanak december 26-án, mert gyakran ez az egyetlen alkalom az évadban, amikor az egész család együtt mehet a stadionba. Idén a koronavírus-járvány miatt ez is megváltozott, hiszen jelenleg szinte minden meccset zárt kapuk mögött rendeznek Angliában.

Premier League, 15. forduló:



szombat:

Leicester City-Manchester United 13.30

Aston Villa-Crystal Palace 16.00

Fulham-Southampton 16.00

Arsenal-Chelsea 18.30

Manchester City-Newcastle United 21.00

Sheffield United-Everton 21.00



vasárnap:

Leeds United-Burnley 13.00

West Ham United-Brighton 15.15

Liverpool FC-West Bromwich Albion 17.30

Wolverhampton Wanderers-Tottenham Hotspur 20.15

A tabella:

1. FC Liverpool 14 36-19 31 pont

2. Leicester City 14 26-17 27

3. Manchester United 13 28-21 26

4. Everton 14 25-19 26

5. Chelsea 14 29-14 25

6. Tottenham Hotspur 14 25-14 25

7. Southampton 14 25-19 24

8. Manchester City 13 19-12 23

9. Aston Villa 12 24-13 22

10. West Ham United 14 21-19 21

11. Wolverhampton Wanderers 14 14-19 20

12. Newcastle United 13 17-22 18

13. Crystal Palace 14 19-25 18

14. Leeds United 14 24-30 17

15. Arsenal 14 12-18 14

16. Burnley 13 8-19 13

17. Brighton 14 16-22 12

18. Fulham 14 13-23 10

19. West Bromwich Albion 14 10-29 7

20. Sheffield United 14 8-25 2

