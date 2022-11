A Mancheter United egészét megrázta az az interjú, amelyet Cristiano Ronaldo adott Piers Morgannek.



Ahogy arról korábban beszámoltunk, Crsitiano Ronaldo egy szinte mindenre kiterjedő interjút adott, amelyben erősen kritizálta jelenlegi klubját. A másfél órás beszélgetés során a portugál elmondta, hogy a lehető leghamarabb távozni akar a Vörös ördögöktől, majd a klub vezetőedzőjére is kitért.



„Nem tisztelem őt, mert nem mutat tiszteletet irántam. Ha te nem tisztelsz engem, én soha nem foglak tisztelni téged!" – jegyezte meg Ten Haggal kapcsolatban.



Az interjú azt követően jelent meg, hogy az angol klubcsapatnak véget ért a Fulham elleni mérkőzése. A Sky Sports főszerkesztője, Kaveh Solhekol nem sokkal ezt követően elárulta, hogyan reagáltak a Manchester Unitednél a portugál által tett kijelentésekre

Erik Ten Hag and Manchester United players are extremely disappointed with the manner and timing of Cristiano Ronaldo's interview. Club only found out about the interview as they were preparing to fly back from London this evening after the Fulham game. 1/3