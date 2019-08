A The Guardian értesülései szerint a Manchester United már nem akarja leigazolni a Juventus sztárját, Paulo Dybalat, mert irreálisan magasak a fizetési igényei.



Korábban már beszámoltunk róla, hogy a két klub mindenben megegyezett egymással, a Romelu Lukaku - Dybala cseréhez már csak az argentin játékossal kellett volna egyezségre jutnia a Unitednek, ám ez nem jött össze.



Dybala állítólag hatalmas, évi 20 millió eurós fizetést kért a klubtól, plusz az ügynökének egy egyszeri, 14 millió eurós kifizetést, amiért segít nyélbe ütni az üzletet.



A Manchesteriek közölték, hogy ennyit nem fognak fizetni a játékosnak és be is fejezték a tárgyalásokat az argentin klasszis képviselőivel.

Fotó: Marcelo Endelli/Getty Images