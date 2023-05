A jelentések szerint a Manchester United a következő szezonra készülő tartalékmezével megszeg egy olyan hagyományt, amely 1970 óta minden évben megvolt.



A klub a harmadik számú szereléséről eltűnteti a csapat logóját, azt pedig egy stilizált ördög-képpel helyettesíti. Ezzel az Adidas egy minimál-stílust igyekszik képviselni a teljesen fehér mezen használt motívumokkal.

Az angol média úgy tudja, a csapat másodikszámú meze szintén rendhagyó lesz, ugyanis fehér alapon zöldes csíkokat tartalmaz majd, illetve a nadrág és a sportszár is sötét lesz.

A hivatalos mezszponzor a következő szezonra is marad a TeamViewer.

#mufc are making an historic change to one of their kits next season by dropping the club crest and replacing it with an image of a devil. [@lauriewhitwell]



Reported images of the three kits below: pic.twitter.com/0BkVV1hxQj