A Manchester United szurkolóinak több mint fele nem akarja, hogy Cristiano Ronaldo a klubnál maradjon a következő szezonban, annak ellenére, hogy ő volt a klub eddigi gólkirálya ebben a szezonban.

Ronaldo 12 év elteltével való visszatérése Manchesterbe, a szurkolók és a szakértők szerint is egy jó dolog volt a klub történetében. Jadon Sancho Raphael Varane szerződtetésével igazán optimisták lehettek a csapatnál, de a dolgok nem a tervek szerint alakultak. A United most a legjobb négy közé jutásért küzd, és állítólag háború zajlik az öltözőben is Cristiano és Harry Maguire között a csapatkapitányságért.

A visszatérése óta sem marad el a gólokkal Ronaldo, és mindenki azt gondolhatja, hogy a United szurkolók továbbra is elégedettek a sztárjátékosukkal, de ez nem így van. Az Athletic felmérése szerint a klub szurkolóinak 55%-a nem akarja, hogy a 37 éves portugál klasszis a következő szezonban is náluk maradjon.

A Real Madrid minden idők legjobb gólkirálya ebben a szezonban kilencszer volt eredményes a bajnokságban, ezzel ő a liga negyedik gólkirálya. Csak Raheem Sterling, Diogo Jota és Mohamed Salah lőtt többet, de kérdéses, hogy beleillik-e Ralf Rangnick futballstílusába. Bár a német szakember valószínűleg jövőre nem lesz menedzser a klubnál, a játékrendszere megmaradhat. A következő vezetőedzőnek a szurkolók 58%-a Ten Hagot akarja, míg az egykori Tottenham edzőt csak 25,5% szeretnék a klubnál látni.

Míg Maguire tagadta, hogy bármi probléma lenne vele és Ronaldóval, a középhátvéd jövője klubkapitányként továbbra is kérdéses. A felmérés azt is kimutatta, hogy a szurkolók több mint 40%-a azt akarja, hogy Bruno Fernandes legyen a karszalag viselője. Maguire még csak nem a második ebben a rangsorban, hiszen a következő jelöltjük David de Gea.

Forrás: sportbible.com

Borítókép és fotók: sportbible.com