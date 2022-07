A Manchester United egyik szurkolója úgy gondolja, hogy a klub kiesik a Premier League-ből, ha eladja Cristiano Ronaldót.



Az ötszörös Aranylabdás játékos tavaly nyáron tért vissza a Unitedhez, és 38 meccsen 24 gólt szerzett. Ronaldo azonban kevesebb mint egy évvel az átigazolása után távozni szeretne az angol klubtól, ha megfelelő ajánlatot kap. A most 37 éves játékos pályafutása utolsó éveiben szeretne a Bajnokok Ligájában játszani, erre azonban a következő szezonban nem lesz lehetősége, ha jelenlegi klubjánál marad. A Chelsea-t, a Bayern Münchent és a Napolit is kapcsolatba hozták Ronaldóval, aki "családi okok miatt" nem jelent meg hétfőn a Manchester United edzésén.



Az egyik United-szurkoló pedig komolyan aggódik amiatt, hogy mi fog történni Ronaldo távozása esetén. Sőt, úgy számol, ha ez megtörténik, a Manchester United komoly veszélybe kerül majd, és a kiesés szélére sodródik. Colin, a Vörös Ördögök kitartó rajongója felhívta a talkSPORT-ot, hogy megossza aggodalmait a következő szezonnal kapcsolatban. Jim White-nak és Simon Jordannek nyilatkozva a következőket mondta:



„Srácok, ezt el kell mondanom nektek, 65 éves vagyok, a 60-as évektől kezdve United-szurkoló voltam. Megnyertük az Európa Kupát. 1968-ban és 1974-ben a dolgok egyenesen lefelé haladtak."



„Most ugyan az van, mint ’74-ben. Visszakaptuk Georgie Bestet, Tommy Doch visszakapta, hogy megpróbálja tovább emelni a színvonalat, de Best cserbenhagyta."



“I’m prepared to go to the bookies to put £4 on Utd finishing in the bottom four of the Premier League.”



“I can’t see how anybody can say any different! People said we wouldn’t go down in 1974… we did!”



This #MUFC fan thinks they could be RELEGATED if Ronaldo leaves pic.twitter.com/e8rpjAzH2i