A Manchester United nemrég megegyezett Erik ten Haggal, így a következő szezontól a holland veszi át a csapat irányítását. Teddy Sheringham azonban úgy véli, hogy Mauricio Pochettino jobban passzolt volna a gárdához.



Alig egy hét telt el azóta, hogy kiderült, a következő szezontól Erik ten Hag vezeti a Manchester Unitedet. Az Ajaxnál nagy sikereket elért edző ezzel újabb szintre lép karrierjében, és kétségkívül nagy munka vár rá.



Az aktív pályafutása során a Manchester Unitedet képviselő Teddy Sheringham azonban továbbra is úgy véli, hogy a PSG jelenlegi edzője, Mauricio Pochettino lett volna a tökéletes választás a „Vörös Ördögök” számára.



„Tudom, hogy Antonio Contéról is sokat beszéltek korábban a United kapcsán. De ő tökéletesen illik a Tottenhamhez. Nem hiszem, hogy olyan jó lett volna a Unitedben. Még mindig úgy gondolom, hogy Pochettino lenne a tökéletes a United számára" – mondta Sheringham a Daily Mailnek.



Pochettino jövője a francia nagyklubban továbbra is bizonytalan, és a pletykák szerint még a nyáron távozhat.

Borítókép: psg.fr