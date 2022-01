A Manchester United közleményben reagált a Mason Greenwooddal kapcsolatos vádakra.

A fiatal játékost barátnője, Harriet Robson fizikai erőszakkal vádolta meg, melyet a közösségi oldalain közzétett fényképekkel támasztott alá.

A klub nemrég reagált a játékost érő vádakra. Közleményükben hangsúlyozták, mindennemű erőszakot elutasítanak, ugyanakkor nem ítélkeznek a vizsgálatok lezárultáig.

Mason Greenwood of Manchester United has been accused of physical abuse pic.twitter.com/x4NbqVLpUg