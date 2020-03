A Manchester United csapata a hírek szerint az Atlético Madrid középpályásával, Thomas Lemarral erősítené meg a keretét a nyáron.

Diego Simeone a szerződtetésekor úgy számolt a francia válogaott játékossal, hogy alapembernek jött, viszont, Lemar nem tudta beváltani a hozzá fűzött reményeket. A 24 éves játékos a 2018/19-es szezon előtt érkezett meg a spanyol fővárosba 70 millió euróért, de csak 31 La Liga meccsen kezdett az elmúlt 18 hónapban.



Fotó: Alejandro/DeFodi Images via Getty Images

Az ESPN értesülései szerint Lemar képviselői már találkoztak is a Manchester Uniteddel. A középpályást korábban szóba hozták az Arsenal csapatával is, ám végül abból az üzletből nem lett semmi. A hírek szerint most Spanyolországon belül szeretne váltani. Simeone tehát nem ragaszkodik minden áron Lemar maradásához, annak ellenére sem, hogy 3 év van még hátra a játékos szerződéséből. A United előtt tehát nyitva a kapu, már csak egy megfelelő ajánlat kell a megegyezéshez.

Forrás: espn.com

Borítókép: Quality Sport Images/Getty Images