A Manchester United korábbi jobbhátvédje, Gary Neville a Burnley-Manchester United találkozót követően a közösségi médiában hibáztatta a videóbírót, miután a játékvezető Luke Shawnak nem adott piros lapot, durva szabálytalansága után.

Korábbi játékosuk véleménye nem esett jól a Vörös Ördögök szurkolóinak, akik nem hagyták válasz nélkül cselekedetét.



Egyikük Twitteren így reagált: Gary Neville hülyeségeket fecseg.

This is the worst performance by Gary Neville since WBA away

A Sky Sports szakkommentátora a történtek után elnézést kért Twitter oldalán és azt írta a vasárnapi mérkőzésen jobban figyel.



" Elnézést a ma esti megnyilvánulásaimért. A Stockley Park légköre a fülemben cseng. A rendező szólt nekem, hogy Salford csapata a 92. percben gólt szerzett és a Manchester United is vezeti a tabellát. Megígérem, vasárnap jobban teljesítek."









