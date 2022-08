A Manchester United a Bologna támadóját, Marko Arnautovicot szeretné. Ezt a 33 éves csatár ügynöke is megerősítette.

A 33 éves Marko Arnautovic elhagyhatja Olaszországot, és visszatérhet a Premier League-be. A The Guardian arról számolt be, hogy a Manchester United fontolgatja Arnautovic szerződtetését. Az Athletic azt is közölte, hogy az angol klub már ajánlatot is tett a játékosért.

A játékos testvére és ügynöke, Danijel Arnautovic pedig nem tagadott semmit, tényleg érkezett ajánlat a Manchester Unitedtől.

„Való igaz, hogy van ajánlat egy ismert klubtól. Kapcsolatban vagyok a Bolognával, hátha megvalósul” – mondta az ügynök az osztrák Kuriernek.

Az osztrák válogatott játékos az előző szezonban 33 meccsen 14 gólt szerzett a Serie A-ban. A 33 éves játékos korábban Erik ten Haggal és a United segédedzőjével, Steve McClarennel is dolgozot együtt Twentében.

