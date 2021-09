Cristiano Ronaldo a Manchester Unitedbe való átigazolása után meggyőzte a csapat szakácsait, hogy néhány kedvenc fogását is vegyék fel az étlapra, ám csapattársai nem voltak elragadtatva ettől.

A portugál klasszisról közismert, hogy nagyon szigorú étrendet követ és minden nap hatszor étkezik annak érdekében, hogy továbbra is a lehető legjobb formában tartsa magát. A csapatnál természetesen figyelembe veszik az egyéni igényeit és arra is megkérték, sorolja fel, melyek azok az ételek, amiket szívesen látna az étlapon.



A séfek természetesen rögtön el is készítették az ötszörös aranylabdás kedvenceit, amelyeket most már a csapattársak is fogyaszthatnak. Már, ha van kedvük hozzá…



A csapat egyik bennfentese a The Sun-nak nyilatkozva elmesélte, a játékosok egy része nem díjazta az újítást.



Elmondása szerint Ronaldo listájának az élén a Bacalhau pörkölt állt, ami sós tőkehalból és tojásból készül. A csapattársak ezt még úgy ahogy üdvözölték is, a polipért azonban már nem rajongtak.



„Ő a polipot is szereti, de a csapat nagy része nem vesz belőle, még akkor sem, ha Ronny számára egyértelműen működik (a fogyasztása)."



"Cristiano nagyon szereti a fehérjét, például a sonkát, a tojást és az avokádót, és a szakácsok megpróbálnak segíteni neki egy kis hazai ízelítővel."



A 36 éves játékos egy hónapja tért vissza az Old Traffordra a Juventustól és megmutatta, hogy még rengeteg energiája van. Első három meccsén négy gólt szerzett. A szigorú étrend és edzésrend nagyban hozzájárul ahhoz, hogy Ronaldo közel a 40-hez is kirobbanó formában van. Az ötszörös aranylabdás nem csak a táplálkozására figyel, alkoholt is csak nagyon ritkán iszik. A visszatérését követően pedig szemléletmódját megpróbálta átadni csapattársainak is, akik a hatására már nem fogyasztják el a pénteki desszertet. Ugyanakkor az új ételek fogyasztására nem biztos, hogy áttérnek.



Az említett forrás erről így fogalmazott:



„Ronny megpróbálhatja néhány fiúnak a portugál ételeket megmutatni, de ha ők azt remélték, hogy ez csak a Nandosból származó Peri-Peri csirkét jelenti, csalódtak!”



Forrás: thesun.co.uk

Borítókép: twitter.com/ManchesterUnited