John Murtough-t szakmai igazgatónak, Darren Fletchert technikai igazgatónak nevezte ki a Manchester United labdarúgóklub. A két pozíciót most hozta létre a Premier League második helyén álló klub, amely ezzel együtt átalakította szervezeti struktúráját is.

A manchesteriek közlése szerint Murtough lesz az átigazolások első számú szakmai felelőse, míg az együttest labdarúgóként 2003 és 2015 között szolgáló Fletcher - aki január óta a vezetőedző Ole Gunnar Solskjaer stábjában dolgozott - amellett, hogy az átigazolások lebonyolításáért felelős Matt Judge-nak fog segíteni, az akadémiai és az első csapat közötti minél jobb összhang kialakításáért lesz felelős.

We are pleased to announce the appointment of John Murtough as the club's new Football Director, and Darren Fletcher as Technical Director.#MUFC