A Sky Sports számolt be a hírről, hogy a Vörös Ördögök vezetősége fontolgatja, hogy megválik a portugáltól.

Ronaldo a nyár eleje óta hangoztatja, hogy távozni szeretne, ám jelenleg nincs olyan csapat, aki szívesen leigazolná a portugált, illetve a játékos is megelégedne a kérővel.

A Manchester United eddig folyamatosan hangoztatta, Ronaldo része a keretnek és a terveiknek, ám ez most megváltozhat.

A Sky szerint az angol klub elvesztette a türelmét a 37 éves játékossal szemben. Az infók szerint a Unitednél terítéken van Ronaldo szerződésének azonnali felbontása is.

Ten Hag irányítása alatt a vörösök tragikusan kezdték a szezont, első két meccsükön vereséget szenvedtek, ráadásul a Brentford 4-0-ra ütötte ki őket. Ezeken a meccseken a beszámolók szerint Ronaldo enerváltan, lelkesedés nélkül játszott, csupán árnyéka volt önmagának.

