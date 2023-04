Meglepő pletykát szellőztetett meg a Daily Mail, ami arról ír, hogy Thomas Tuchel Casemiro leigazolásán mesterkedik.

A Real Madridtól 2022-ben általános meglepetésre szerződtetett védekező középpályással kapcsolatban kiemelik, hogy a német edző nagy rajongója, és örömmel szerződtetné, amennyiben ez lehetséges.

