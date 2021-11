Több hiteles forrás szerint a Manchester United felmentette vezetőedzői posztjából Ole Gunnar Solskjaert.

A Vörös Ördögök szombaton 4-1-es vereséget szenvedtek a Watfordtól, ami a sajtóhírek szerint végleg megpecsételte a vezetőedzőjük sorsát.



A The Times és a Manchester Evening News arról számolt be, hogy a Manchester United egy többórás válságértekezlet után Solskjaer kirúgása mellett döntött.Fabrizio Romano transzferszakértő arról is ír, hogy a testület ötórás tanácskozás után döntött a norvéggal való szakításról. Hozzáteszi, hogy ideiglenesen a csapat irányítását az eddigi másodedző, Darren Flecter veszi át.



A hírek szerint a klub a Leicester City vezetőedzőjét, Brendan Rodgerst szemelte ki a posztra, ugyanakkor Zinedine Zidane, Erik ten Hag és Luis Enrique neve is szóba került.

Forrás: fotbolltransfers.com

Borítókép: Twitter.com/Manchester United