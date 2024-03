A Manchester City szerda este újabb történelmet írt, hiszen a dán Koppenhága elleni viszonylag sima, 3-1-es győzelemmel folytatta az európai dominanciáját.

A Bajnokok Ligája címvédője, amely Kevin De Bruyne, Bernardo Silva és Phil Foden góljainak köszönhetően komoly előnnyel érkezett a legjobb 16 közé jutásért vívott párharc visszavágójára, az első perctől kezdve dominált.

Manuel Akanji egy szöglet után szinte azonnal előnyhöz juttatta Pep Guardiola csapatát az Etihadban, majd alig négy perccel később Julian Alvarez 5-1-re alakította az összesített eredményt.

A Koppenhága a korábbi Southampton-játékos, Mohamed Elyounoussi révén még szépíteni tudott, de az elmaradhatatlan Erling Haaland klinikai befejezéssel visszaállította a City kétgólos előnyét.

Gólja révén Haaland beállította Sergio Aguero 41 gólos Bajnokok Ligája csúcsát. A norvég csatár 37 mérkőzés után már a 19-dik legjobb góllövő az európai kupák történetében.

Miután a City még a félidei sípszó előtt három góllal állt, kiderült, hogy a tavalyi szezon győztese az első olyan csapat az európai kupák történetében, amely kilenc egymást követő hazai mérkőzésen három vagy több gólt szerzett.

