A Manchester City sztárja, Bernardo Silva hazavágyik és a Benficába szerződne. A 27 éves játékos 2014 nyarán igazolt a Benficától a Monacóhoz, majd három évvel később kölcsönadták az angol klubnak.

A támadó az elmúlt években alapembere volt Pep Guardiola csapatának, azonban a játékos elismerte, hogy távozni szeretne, mert nagyon magányosnak érezte magát.

Bernardo Silva most ismét honvágyáról beszélt és arról, hogy újra a Benficában szeretne játszani.

„Nagyon hiányzik Portugália. Ha egy-két éven belül hazamehetnék, megtenném. Nem csak azért, mert újra a Benficában szeretnék játszani, hanem azért is mert nagyon hiányzik a családom is.” – nyilatkozta a középpályás.

