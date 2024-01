Négy és fél év börtönbüntetésre ítélték kábítószer-kereskedelemért Max Normant, aki korábban játszott a Manchester City és a Wigan csapatánál is, illetve a törököknél és a spanyoloknál is légióskodott.



A 25 éves egykori focistát otthonában kapcsolták le illegális kereskedelemért, ahol több, mint 600.000 euró értékben találtak drogot nála. A hírek szerint 80 adag fehér porral töltött zacskót foglaltak le, amit a karosszékében rejtegetett.

Ez már a harmadik ilyen esete volt, 2021 óta elkapták már heroinnal, crackkel és kokainnal is.

A Daily Mail a tárgyalás kapcsán nyomozott egy kicsit, és rájött, hogy ez a Max Norman korábban profi futballistaként akart befutni, amire elég komoly esélye is volt, hiszen a Manchester City és a Wigan ificsapatában is játszott, mielőtt a Tranmere és a Morecambe csapatánál lett volna hivatásos labdarúgó.

Norman 2019-ben a török Alanyasporban is megfordult, illetve a spanyol Deportivo El Ejidóban is focizott. Ügyvédje többek között ezzel is próbálta enyhíteni a rá kiszabott büntetést a tárgyalás során.

Fotó: marca.com