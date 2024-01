A Manchester City leigazolta a 19 éves argentin Claudio Echeverrit a River Plate csapatától.

Echeverri szerződése 2028 júniusáig szól, de továbbra is a River csapatában fog játszani, amíg jövő év januárjában át nem költözik az Etihad Stadionba.

Fiatal kora ellenére Echeverri már hat alkalommal lépett pályára a River Plate színeiben.

Echeverri vezetői képességei is megmutatkoztak, amikor Argentína csapatkapitánya volt az U17-es világbajnokságon, és emlékezetes mesterhármast ért el a Brazília elleni 3-0-ra megnyert negyeddöntő alkalmával. Annak ellenére, hogy a csapata az elődöntőben kikapott büntetőkkel Németország ellen, a bronzlabdával megszerezte a torna harmadik legjobb góllövőjének elismerését.

Echeverri 23 mérkőzéssel büszkélkedhet az argentinok 17 éven aluli válogatottjában, ahol 13 alkalommal talált a kapuba, és még a felnőtt válogatottal is edzett.

Manchester City finally confirm Claudio Echeverri deal from River Plate.



€14.5m net fixed fee to River.



€9m add-ons performance-related.



Add-ons only related to player, NOT club titles.



Staying on loan at River until December 2024. pic.twitter.com/Fps9RxsEWX