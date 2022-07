A legfrissebb hírek szerint a Paris Saint-Germain felajánlotta Neymart a Manchester Citynek.



A hihetetlennek tűnő ajánlatról a Le Parisien számolt be. A cikk kifejti, hogy a PSG Neymarért cserébe azt szerette volna, hogy náluk folytassa tovább Bernardo Silva, ám az angol klub kijelentette, visszautasítja az ajánlatot és nem hajlandó tárgyalásokat folytatni a franciákkal.

A jelentés további részleteiből kiderül, hogy Pep Guardiola azért nem tart igényt a játékosra, mert nem szeretné, hogy megbomoljon a csapat egyensúlya.

