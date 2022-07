A Manchester City új szerzeménye beszéddel köszönte meg társainak, hogy befogadták őt.



Erling Haaland kétségkívül az idei átigazolási időszak egyik legnagyobb szerzeménye. A norvég 51 millió fontért igazolt a Manchester Citybe, de tekintve, hogy még mindig csak 22 éves, valószínűleg megtérülnek majd az angol klub befektései.

A fiatal tehetség előző klubjában, a Borussia Dortmundban 88 meccs alatt 85 gólt szerzett, így a City rajongói már alig várják, hogy csapatuk színeiben is láthassák őt a pályán. A várva várt pillanat hamarosan elérkezik, Haaland ugyanis korábban elárulta, a Bayern München ellen már ő is játszik majd.



Bár az újonnan érkező játékosnak minden bizonnyal szoknia kell még az új társaival való együttműködést, az már biztos, hogy a pályán kívül száz százalékosan sikerült beilleszkednie. Nemrég Jack Grealish tett közzé egy videót, amin az látszik, ahogy Halland beszédet mondott társainak. A norvég ebben megköszönte az orvosi stáb segítségét, és társai szívélyes fogadtatását is.



A párszavas beszéd hatalmas tetszést váltott ki a társakban, akik tapssal, énekléssel és Haaland nevének skandálásával reagáltak.

Borítókép: Matt McNulty - Manchester City/Manchester City FC a Getty Images