A Manchester City elleni döntetlen másnapján a West Bromwich Albion labdarúgócsapatától menesztették a vezetőedzőt, a horvát Slaven Bilicet.

A birminghami együttes elöljáróinak döntése nem meglepő, mivel a csapat 13 mérkőzés után mindössze hét ponttal az utolsó előtti helyen áll az angol Premier League-ben. Ugyanakkor kedden a gárda bravúros pontszerzést mutatott be a Manchester City otthonában.



Bilic másfél éve irányította a csapatot, melyet feljuttatott az élvonalba. Szerdán nem csupán tőle, hanem valamennyi segítőjétől is megváltak.

We would like to thank Slaven and his coaching staff for their efforts in achieving promotion last season and wish them all well in the future. pic.twitter.com/RR1ik0vOk8