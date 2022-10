Paul Robinson, az angol válogatott korábbi kapusa szerint nem szabad a véletlenre bíznia a Liverpoolnak és a nyáron Declan Rice-t és Jude Bellinghamet is le kellene igazolniuk.

A középpálya problémái Klopp számára is egyértelműek, a nyáron próbált is erősíteni, ám végül csupán a sérüléssel bajlódó Arthurt tudták elhozni.

„A Liverpool Európa egyik legnagyobb klubja. Declan Rice-t és Bellinghamet is le kellene igazolniuk! Ez egy olyan terület, amelyen jelenleg is küszködnek, ugyanis Thiago hiába klasszis, ő sem lesz már fiatalabb. A helyzet pedig ugyanez Henderson és Milner esetében is.”

„Anyagilag nem lenne könnyű mindkét játékost megszerezni, de szerintem ez egy olyan ár, amit megérné megfizetni.”

