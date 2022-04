Mohamed Salah liverpooli jövője továbbra sem biztos, így könnyen lehet, hogy a klubnak új játékost kell találnia a posztjára. A Tottenham egykori játékosa szerint a Bayern játékosa jó megoldás lenne erre.



A 29 éves Mohamed Salah szerződése 2023 nyaráig szól, de a folyamatos tárgyalások ellenére a klub és a játékos között még nem született megállapodás. Bár a legfrissebb információk szerint a két fél álláspontja egyre jobban közelít egymáshoz, a sztár jövőjével kapcsolatban még mindig sok a találgatás.



A Tottenham korábbi játékosa, Alan Hutton azonban úgy véli, hogy a Liverpoolnak rendelkeznie kell B-tervvel, ha Salah távozik. Szerinte a klubnak nem ártana körül néznie a Bayern München háza táján.



„Nagyon úgy tűnik, hogy a Liverpool folyamatosan halad előre, de szükségük van egy a-tervre, egy b-tervre és egy c-tervre is. Ha Salah távozik, szükségük van egy cserére, aki azonnal be tud lépni, és azonnal változtatni tud” – mondta Hutton a Football Insidernek.



„Serge Gnabry határozottan azon játékosok közé tartozik, aki alkalmas lenne erre. Mindannyian láttuk, mire képes, és a Liverpoolnak harcolnia kell érte, ha Salah távozik” – tette hozzá.



A 26 éves játékos jövője a német óriásnál szintén bizonytalan, és az utóbbi időben más nagy kluboknál is pletykálnak róla.



Forrás: fotbolltransfers.com



Borítókép: Alexander Hassenstein/Getty Images