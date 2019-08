Az Everton leigazolta Moise Keant, a Juventus 19 éves, olasz válogatott labdarúgóját.

Az angol élvonalbeli klub vasárnap jelentette be, hogy öt évre szóló szerződést kötött a támadóval. A torinóiak azt közölték, hogy a megállapodás értelmében három év alatt 27,5 millió eurót kapnak a játékosért, további 2,5 millió bizonyos feltételek teljesülése esetén érkezik hozzájuk.

Kean, aki a Juventus első olyan futballistája volt, aki a 2000-es években született, 16 évesen debütált az olasz csapatban, az előző szezonban pedig hat gólt szerzett a bajnokságban, azaz ő is részese volt annak, hogy a Juve sorozatban nyolcadszor megnyerte a Serie A-t. A tinédzser csatár tavaly már az olasz válogatottban is bemutatkozott, s három meccsen kétszer volt eredményes.

Kean a liverpooli gárda ötödik nyári igazolása a középpályás Andre Gomes, Fabian Delph és Jean-Philippe Gbamin, valamint a kapus Jonas Lossl után.

Az Everton az előző idényben nyolcadikként zárt a Premier League-ben, az új szezont pedig szombaton, a Crystal Palace vendégeként kezdi.

Fotó: Tony McArdle/Everton FC via Getty Images