Amióta a Szaúdi Fejlesztési Ügynökség hangsúlyosabb szerepet kap az arab ország labdarúgóklubjaiban, futballsztárok tucatjait próbálják magukhoz csábítani. Karim Benzema, N’Golo Kanté és Ruben Neves már alá is írt, és a sornak valószínűleg messze nincs vége.



Legújabban Bernardo Silva neve merült fel, a portugál játékos jelenleg a Manchester City labdarúgója, de ahogyan arról a sport365 is beszámolt, érik a klubváltása. Természetesen szaúdi ajánlatot is kapott.



Ezzel kapcsolatban szólalt meg Jamie Carragher, a Liverpool ikonikus védője. Bejegyzésében úgy fogalmazott, Berdardo Silva most van a csúcson, az elmúlt öt évben az egyik legjobb európai játékosává vált.



Carragher attól nem fél, hogy harminc év felettiek igazolnak az Arab-félszigetre, kicsit aggódott, hogy az elit alattiak is oda kerülnek (külön megemlíti Nevest), de az már sorsfordító lenne, ha a Bernardo Silva-transzfer is összejönne.

Bernardo Silva is in his peak years & has been one of the best players in Europe for the last five years!



I wasn’t worried about the Saudi League taking players in their 30’s, a touch worried with players below the elite (Neves) but if this happens it feels like a game changer… https://t.co/hcDUbkGp30