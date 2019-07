Harvey Elliott, az angol Premier League történetének legfiatalabb játékosa vesztes mérkőzésen mutatkozott be új csapatában, a Bajnokok Ligája-címvédő Liverpoolban. Jürgen Klopp vezetőedző csapata felkészülési találkozón 3-0-ra kapott ki Edinburgh-ben a Napolitól, a fiatal középpályás a 79. percben lépett pályára, a végeredmény addigra már kialakult. A korosztályos válogatott Elliott liverpooli szerződtetését hetek óta tényként kezelte a sajtó, de a Liverpool csak vasárnap jelentette be hivatalosan, nem sokkal a nápolyiak elleni találkozó előtt.

A középpályás a Fulhamtől érkezett, brit sajtóhírek szerint a Barcelona, a Real Madrid és az RB Leipzig is érdeklődött utána. A korosztályos válogatott május elején mutatkozott be az angol élvonalban, a Wolverhampton Wanderers ellen 16 évesen és 30 naposan lépett pályára. Ez rekord a liga történetében: Elliottnál fiatalabban senki nem játszott még a Premier League-ben. A játékos életkora miatt egyelőre csak amatőr szerződést tudott kötni a Liverpoollal, a profi megállapodást csak azt követően tudja aláírni, ha áprilisban betölti a 17. életévét.

(Photo by Andrew Powell/Liverpool FC via Getty Images)