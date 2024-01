A Liverpool hazai pályán 4-2-re legyőzte a Newcastle együttesét a Premier League legutóbbi fordulójában az év első napján.

A Vörösök pedig hiába szereztek négy gólt is, úgy érzik, sokkal többet kellett volna lőniük.

A Liverpool xG-je (várható gólok = hány gólt lőhet egy csapat a lövések és helyzeteinek figyelembevételével) 7,53 volt.

Ez az eddigi legmagasabb ilyen szám, amit valaha Premier League meccsen jegyeztek.

"A United elleni 7-0-ás és a Bournemouth elleni 9-0-ás győzelem során az összesített xG-nk 6,72 volt" - tweetelte egy szurkoló.

"Azt hiszem, talán joggal mondhatjuk, hogy a pontszám közel sem tükrözi a teljesítményt” – írja egy másik szurkoló.

Liverpool’s 7.27 against Newcastle is the highest xG recorded in Premier League history.



Woah. pic.twitter.com/4IOEgydKB8