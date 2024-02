A Liverpool sztárja, Darwin Nunez Premier League történelmet írt csapata szerda esti, Chelsea ellen 4-1-re megnyert mérkőzésén.

Az uruguayi csatár az idei szezonban szerzett 11-dik gólpasszát jegyezte a győztes mérkőzés során.

Emellett 11 alkalommal volt eredményes a Vörösök eddigi lenyűgöző és talán alulértékelt szezonjában.

A klubnál töltött második szezonjában Nunez minden bizonnyal a sokoldalú játékával és fizikai képességeivel pontosan megmutatja, hogy a Liverpool miért fizette ki érte a klubrekordot jelentő 85 millió fontot, hogy 2022 nyarán szerződtesse őt a Benficától.

Bár Nunez a Chelsea ellen nem került fel a gólszerzők sorába, viszont nagyjából mindent megtett érte, de a kapuba egyszer sem tudott betalálni.

Az első félidőben a 23 éves játékos a Liverpool büntetőjét értékesíthette volna.

Ám próbálkozása a bal kapufán csattant, mielőtt a Chelsea ezt követően tisztázott volna, a csatár pedig ismét átkozhatta a balszerencséjét.

Hogy Nunez a helyzetét még tovább rontsa, a mérkőzés során még további három alkalommal találta el a keresztlécet és a kapufát – mind a háromszor anélkül, hogy a hálóban landolt volna a labda.

4 - Darwin Núñez has now become the first player on record (since 2003-04) to hit the woodwork four times in a single Premier League match. Carpenter. #LIVCHE https://t.co/PGOjrQOUXh