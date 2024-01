Trent Alexander-Arnold úgy néz ki, hogy meggondolta magát, mielőtt Lionel Messit mondta volna a legnehezebb ellenfélnek, aki ellen valaha is játszott.

A Liverpool 25 éves védője a héten a PFA YouTube-csatornájának nyilatkozott, miután elnyerte a PFA Premier League decemberi hónap játékosa díját.

Több témát is érintett, többek között beszélt a Jürgen Klopp csapatában ebben a szezonban mutatott kiemelkedő formájáról és arról, hogy hogyan alkalmazkodott a támadóbb szerepkörhöz az Anfielden.

Alexander-Arnold 66 másodpercet kapott arra is, hogy válaszoljon néhány gyors kérdésre, többek között arra,



De a legkeményebb ellenfélt firtató kérdésre adott válasza kapta a legnagyobb visszhangot az interneten, a rajongók meg voltak győződve arról, hogy Eden Hazard nevét akarta mondani, mielőtt meggondolta magát.

Egy videó is felbukkant, amelyen Alexander-Arnold karrierje legkeményebb Premier League ellenfeleként nevezi meg a Chelsea korábbi csatárát.



